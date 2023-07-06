«Это что за парашюты?»: Ольга Бузова сразила поклонников, блеснув своими пополневшими формами без прикрас

Ольга Бузова уже 19 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Больше 20 миллионов людей следят за ее жизнью. Артистка добилась успеха, заработала много денег, но не встретила любовь. В 37 лет она мечтает о семье и детях. Недавно звезда поправилась. Ее стали подозревать в беременности, но она заверила, что просто набрала четыре лишних килограмма.
Уже больше недели Ольга находится на съемках в Африке. Она не только примеряет смелые наряды. Свободное время телеведущая посвящает тренировкам. На этот раз она облачилась в купальник с трусами на резинке. Артистка стала делать приседания, выпады и другие упражнения у бассейна. Бузова показала свои мощные бедра и налившийся бюст.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ольга. Они стали разглядывать формы. Телеведущая отказалась от фотошопа, сняв себя на видео. «Такая мощная, как Кардашьян», «Набрала все 10 кг», «Очень сочные формы», «Ей идут такие округлости! Грудь появилась», «Теперь выглядит привлекательно», «Это что за парашюты?» — прокомментировали кадры в Сети.