«Это что за парашюты?»: Ольга Бузова сразила поклонников, блеснув своими пополневшими формами без прикрас

Уже больше недели Ольга находится на съемках в Африке. Она не только примеряет смелые наряды. Свободное время телеведущая посвящает тренировкам. На этот раз она облачилась в купальник с трусами на резинке. Артистка стала делать приседания, выпады и другие упражнения у бассейна. Бузова показала свои мощные бедра и налившийся бюст.

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