Валя Карнавал руками задрала парео на пляже, сверкнув «сдобными» прелестями: назло бывшему показала фигуру во всей красе

На этот раз Валя устроила горячую фотосессию на побережье. Она в купальнике щегольнула перед камерой. Свои бедра блогерша прикрыла тонким парео. При этом она игриво задрала ткань, показав свои мясистые прелести. Карнавал решила не останавливаться на этом и покрасовалась в бикини, оголив свой упругий тыл на солнце.

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