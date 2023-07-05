Валя Карнавал руками задрала парео на пляже, сверкнув «сдобными» прелестями: назло бывшему показала фигуру во всей красе

Валя Карнавал уже больше пяти лет выступает на сцене. Армия ее поклонников только растет. Она дает концерты, записывает ролики для соцсетей. В 21 год блогерша едва не вышла замуж за Сашу Стоуна. Но весной их отношения дали трещину. Теперь артистка то и дело облачается в смелые наряды. А 5 июля она прилетела на Мальдивы.
На этот раз Валя устроила горячую фотосессию на побережье. Она в купальнике щегольнула перед камерой. Свои бедра блогерша прикрыла тонким парео. При этом она игриво задрала ткань, показав свои мясистые прелести. Карнавал решила не останавливаться на этом и покрасовалась в бикини, оголив свой упругий тыл на солнце.
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Поклонники были впечатлены. Многие не поверили, что Валя от природы обладает такими формами. Фанаты решили, что она решила так отомстить бывшему, демонстрируя фигуру. «Ох, как хороша», «Бедра откуда такие нарисовались?», «Талию такую никогда не видела», «Ну очень худая», «Орех получился зачетный», «Стоун где-то плачет», — стали писать в Сети.