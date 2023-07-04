Нюша в крохотном платье оголила мощные бедра на сцене: засветила темный треугольник на публике

Нюша с юного возраста выступает на сцене. Она стала известной исполнительницей и продолжает строить карьеру. Певица живет в Дубае, где растит детей, но часто приезжает в Москву. За последние месяцы она похудела и возобновила концерты. Артистка то красуется в бикини, то носит очень смелые наряды. На этот раз она приехала на форум Леонида Агутина.
Для такого случая Нюша решила спеть обновленную песю «Чудо». Она вышла на сцену в миниатюрном черном платье в облипку. Певица оголила свои подтянутые бедра. Она зажигательно танцевала, изгибая тело. Артистка едва прикрыла сокровенное. Она засветила темный треугольник между ног.
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Поклонники были впечатлены. Одни похвалили звезду за то, что она похудела. Другие подвергли критике ее наряд. «Стоило выбрать что-то подлиннее», «Опять всем трусы показала», «Уже стала мамой, а наряды все детские», «Ох, какие бедра», «Нюше стоит обновить гардероб», «Как ножки напряжены», — стали писать в Сети.