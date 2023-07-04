Нюша в крохотном платье оголила мощные бедра на сцене: засветила темный треугольник на публике

Для такого случая Нюша решила спеть обновленную песю «Чудо». Она вышла на сцену в миниатюрном черном платье в облипку. Певица оголила свои подтянутые бедра. Она зажигательно танцевала, изгибая тело. Артистка едва прикрыла сокровенное. Она засветила темный треугольник между ног.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».