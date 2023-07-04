«Ох и вид! Лагашкин поперхнулся»: Екатерина Климова в элегантном черном платье сверкнула своим декольте, сразив мужчин

Екатерина Климова много лет снимается в кино. Она родила четверых детей. А после расставания с Гелой Месхи сердце актрисы остается свободным. К слову, в свои 45 лет она обладает точеной фигурой и моложавой внешностью. Артистка не перестает завораживать мужчин. На днях звезда сериала «По законам военного времени» снялась на рабочем месте.
На этот раз Климова облачилась в черное силуэтное платье с воланами в районе декольте, которое подчеркнуло ее стройную талию и длинные ноги. Такой элегантный ансамбль актриса также дополнила шляпкой без лишних аксессуаров. Также она надела лодочки в тон, сделав ножки еще изящнее. Лучи солнца падало прямо на лицо Екатерины. Мужчины не сводили с нее глаз.
«Какой сексуальный траурный наряд! Тебе идет эта шляпка», — сказал ей партнер по съемкам.
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На «Мосфильме» собралось много людей. Когда снималась новая сцена, Климова сидела за столом. Она блесула своим декольте перед актером Никитой Тарасовым, которого многие знают по сериалу «Улетный экипаж». А позади него сидела Максим Лагашкин, который отвел взгляд от Екатерины и стал есть. Поклонники были впечатлены тем, как выглядит актриса.
«Просто богиня», «Как вам идет», «С такой фигуркой все смотрится отлично», «Ох и вид! Лагашкин поперхнулся», — стали писать в Сети