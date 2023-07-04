«Ох и вид! Лагашкин поперхнулся»: Екатерина Климова в элегантном черном платье сверкнула своим декольте, сразив мужчин

На этот раз Климова облачилась в черное силуэтное платье с воланами в районе декольте, которое подчеркнуло ее стройную талию и длинные ноги. Такой элегантный ансамбль актриса также дополнила шляпкой без лишних аксессуаров. Также она надела лодочки в тон, сделав ножки еще изящнее. Лучи солнца падало прямо на лицо Екатерины. Мужчины не сводили с нее глаз.

«Какой сексуальный траурный наряд! Тебе идет эта шляпка», — сказал ей партнер по съемкам.

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