«А ей все нравится»: дочка Юдашкина запечатлела взмокшую на жаре внучку модельера — волосы в разные стороны, щеки розовые

Галина Юдашкина. Фото: соцсети звезды

Галина Юдашкина выложила трогательные кадры, снятые в Вашингтоне.

В мае 2023 года ушел из жизни Валентин Юдашкин. Он не смог победить тяжелую болезнь. Жена кутюрье Марина была убита горем. Однако теперь она проводит время с внуками, которые стали ее главной отрадой. Дочка маэстро Галина Юдашкина растит сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу. Недавно звездная семья отправилась в США. 

Сначала Галина с мужем Петром Максаковым гуляла по Нью-Йорку. А затем они на машине добрались до Вашингтона. Дети бизнесвумен изнывали от жары. А вот маленькой Агате все нравилось. Она была в блузке и шортиках. Девочка сидела на папиных плечах. 

«Главная тусовщица», – отметила Юдашкина. 

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Петр Максаков с дочкой. Фото: соцсети звезды

А потом Галина засняла взмокшую на жаре дочку. Она не выглядела уставшей. Малышка улыбалась, а ее намокшие волосы топоршились в разные стороны. У Агаты порозовели щеки. 

«А ей все нравится, так влажно и жарко, что все волосы мокрые», – отметила бизнесвумен.

Поклонники восхитились внучкой Юдашкина. Многие отметили, что он растет ангельски милой  и унаследовала красоту мамы и бабушки. 

Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды

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