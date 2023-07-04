«А ей все нравится»: дочка Юдашкина запечатлела внучку модельера — волосы в разные стороны, щеки розовые

Сначала Галина с мужем Петром Максаковым гуляла по Нью-Йорку. А затем они на машине добрались до Вашингтона. Дети бизнесвумен изнывали от жары. А вот маленькой Агате все нравилось. Она была в блузке и шортиках. Девочка сидела на папиных плечах.

«Главная тусовщица», — отметила Юдашкина.

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