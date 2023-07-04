«А ей все нравится»: дочка Юдашкина запечатлела внучку модельера — волосы в разные стороны, щеки розовые

В мае 2023 года ушел из жизни Валентин Юдашкин. Он не смог победить тяжелую болезнь. Жена кутюрье Марина была убита горем. Однако теперь она проводит время с внуками, которые стали ее главной отрадой. Дочка маэстро Галина Юдашкина растит сыновей Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу. Недавно звездная семья отправилась в США.
Сначала Галина с мужем Петром Максаковым гуляла по Нью-Йорку. А затем они на машине добрались до Вашингтона. Дети бизнесвумен изнывали от жары. А вот маленькой Агате все нравилось. Она была в блузке и шортиках. Девочка сидела на папиных плечах.
«Главная тусовщица», — отметила Юдашкина.
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Петр Максаков с дочкой. Фото: соцсети звезды
А потом Галина засняла взмокшую на жаре дочку. Она не выглядела уставшей. Малышка улыбалась, а ее намокшие волосы топорщились в разные стороны. У Агаты порозовели щеки.
«А ей все нравится, так влажно и жарко, что все волосы мокрые», — отметила бизнесвумен.
Поклонники восхитились внучкой Юдашкина. Многие отметили, что она растет ангельски милой и унаследовала красоту мамы и бабушки.
Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды