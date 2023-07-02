Нюша в лосинах и топе сразила манким формами: декольте оголила прям на камеру

Нюша. Фото: Global Look Press

Певица на йоге козырнула своими прелестями.

Нюша уже давно стала популярной персоной. Она не перестает давать концерты и готовиться выпустить новые треки. После вторых родов певица брала паузу, чтобы вернуться в форму. Она занималась спортом, чтобы сбросить лишние килограммы. Артистка теперь все чаще облачается в смелые наряды и позирует для фото в купальнике.

На этот раз Нюша решила позаниматься йогой. Она облачилась в пудровые лосины в облипку и кроп-топ. Певица подчеркнула свои женственные изгибы фигуры. Она выпятила пятую точку, позируя перед камерой. Артистка была в шерстяных носках. 

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Нюша. Фото: соцсети звезды

А потом Нюша сделала селфи, оголив свои полушария груди в смелом декольте. Она отметила, что учится любить свое тело и принимать себя. 

Поклонники были восхищены тем, как выглядит молодая мама. Многие считают, что она вернулась в форму 10-летней давности. «Это прям шик», «Какие формы! Сказка», «Ого, тут все такое аппетитное», «Нюша, у вас шикарные бедра», — стали писать фанаты.

Нюша. Фото: соцсети звезды

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