Нюша в лосинах и топе сразила манким формами: декольте оголила прям на камеру

На этот раз Нюша решила позаниматься йогой. Она облачилась в пудровые лосины в облипку и кроп-топ. Певица подчеркнула свои женственные изгибы фигуры. Она выпятила пятую точку, позируя перед камерой. Артистка была в шерстяных носках.

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