Оксана Самойлова в мини-бикини повернулась к камере своим тылом: стринги исчезли в недрах (видео)

Уже давно Джиган стал популярным рэпером. Он дружит с Тимати и регулярно устраивает путешествия. Его жена Оксана Самойлова подарила ему четверых детей. При этом она не перестает восхищать стройной фигурой. Не так давно пара пережила кризис в отношениях. Однако теперь они помирились и отдыхают вместе в Турции. Избранница артиста не перестает хвастаться своими формами.
На этот раз Оксана облачилась в черное мини-бикини. Она устроила дефиле на закате. Многодетная мама поправила трусики и стала наблюдать на морем, облокотившись на забор. Светская львица оголила свою талию и округлые ягодицы. Стринги впились в ее упругие прелести.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие отметили, что Джигану очень повезло. «Это прям крепкий орешек», «Ну до чего красивая фигура», «Ох, модель», «Зачем такое показывать?», «И это она родила столько детей»," Вид просто лишает дара речи", — стали писать подписчики.