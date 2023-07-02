Оксана Самойлова в мини-бикини повернулась к камере своим тылом: стринги исчезли в недрах (видео)

На этот раз Оксана облачилась в черное мини-бикини. Она устроила дефиле на закате. Многодетная мама поправила трусики и стала наблюдать на морем, облокотившись на забор. Светская львица оголила свою талию и округлые ягодицы. Стринги впились в ее упругие прелести.

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