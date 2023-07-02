Навка вывела в свет подросшую дочку Пескова: маленькая леди в нежно-сиреневом платье и кедах — копия мамы

Татьяна Навка посвятила себя фигурному катанию и стала олимпийской чемпионкой. Теперь она создает ледовые шоу и порой появляется на телевидении. По ее стопам пошла дочка Надежда, рожденная от Дмитрия Пескова. Она уже выступает на льду и участвует в соревнованиях.
А недавно у нее начались каникулы в школе. Навка решила вместе с ней посетить модный показ, который устроил сын Филиппа Киркорова Мартин в свой день рождения.
На мероприятии собралось более 700 гостей. Многие пришли с детьми. В этот день Мартин принимал поздравления. Татьяна Навка в нежном платье и тунике с вышивкой появилась на публике. А ее дочка облачилась в нежно-сиреневое платье с акцентом на талии и кеды. Надежда заметно подросла. Она с серьезным лицом позировала вместе с детьми Сергея Лазарева: Никитой и Аней.
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Также на мероприятии была Жасмин с дочкой Маргаритой. Она много лет дружит с Навкой. Поклонники были очарованы дочкой фигуристки. Многие отметили, что она стала еще сильнее похожа на маму.
«Какая Надя красивая», «Выросла так», «Ой, какое платье! Она прям леди», «Очень подросла», «Сама серьезность», — стали писать в Сети.