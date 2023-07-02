Навка вывела в свет подросшую дочку Пескова: маленькая леди в нежно-сиреневом платье и кедах — копия мамы

Татьяна Навка посвятила себя фигурному катанию и стала олимпийской чемпионкой. Теперь она создает ледовые шоу и порой появляется на телевидении. По ее стопам пошла дочка Надежда, рожденная от Дмитрия Пескова. Она уже выступает на льду и участвует в соревнованиях.

А недавно у нее начались каникулы в школе. Навка решила вместе с ней посетить модный показ, который устроил сын Филиппа Киркорова Мартин в свой день рождения.