Навка вывела в свет подросшую дочку Пескова: маленькая леди в нежно-сиреневом платье и кедах — копия мамы

Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Фигуристка вместе с дочкой побывала на модном показе, который устроил сын Филиппа Киркорова Мартин в свой день рождения.

Татьяна Навка посвятила себя фигурному катанию и стала олимпийской чемпионкой. Теперь она создает ледовые шоу и порой появляется на телевидении. По ее стопам пошла дочка Надежда, рожденная от Дмитрия Пескова. Она уже выступает на льду и участвует в соревнованиях.

А недавно у нее начались каникулы в школе. Навка решила вместе с ней посетить модный показ, который устроил сын Филиппа Киркорова Мартин в свой день рождения. 

На мероприятии собралось более 700 гостей. Многие пришли  с детьми. В этот день Мартин принимал поздравления. Татьяна Навка в нежном платье и тунике с вышивкой появилась на публике. А ее дочка облачилась в нежно-сиреневое платье с акцентом на талии и кеды. Надежда заметно подросла. Она с серьезным лицом позировала вместе с детьми Сергея Лазарева: Никитой и Аней. 

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Также на мероприятии была Жасмин с дочкой Маргаритой. Она много лет дружит с Навкой. Поклонники были очарованы дочкой фигуристки. Многие отметили, что она стала еще сильнее похожа на маму.

«Какая Надя красивая», «Выросла так», «Ой, какое платье! Она прям леди», «Очень подросла», «Сама серьезность», — стали писать в Сети.

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