Сергей Лазарев появился на публике с подросшими детьми: Анюта в платье в цветочек не отходила от брата

Если первое время Сергей оберегал наследников от лишнего внимания, то теперь он стал брать их с собой на съемки и красные дорожки. 29 июня в Москве устроил модный показ сын Филиппа Киркорова Мартин. Таким необычным образом он отметил свой день рождения, выпустив коллекцию одежды с дизайнером Аникой Керимовой.

Лазарев приехал на мероприятие. Он был в джинсах и рубашке. Его сын тоже предпочел кэжуал лук с алой толстовкой. А маленькая Аня блистала в платье в цветочек в испанском стиле.

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