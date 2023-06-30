Сергей Лазарев появился на публике с подросшими детьми: Анюта в платье в цветочек не отходила от брата

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он добился больших высот, но на этом не останавливается. Артист дает концерты и участвует в различных шоу. При этом он растит детей: восьмилетнего Никиту и четырехлетнюю Анну. Помогает ему только бабушка и нянчи. Певец не скрывает, что малыши рождены от суррогатной мамы.
Если первое время Сергей оберегал наследников от лишнего внимания, то теперь он стал брать их с собой на съемки и красные дорожки. 29 июня в Москве устроил модный показ сын Филиппа Киркорова Мартин. Таким необычным образом он отметил свой день рождения, выпустив коллекцию одежды с дизайнером Аникой Керимовой.
Лазарев приехал на мероприятие. Он был в джинсах и рубашке. Его сын тоже предпочел кэжуал лук с алой толстовкой. А маленькая Аня блистала в платье в цветочек в испанском стиле.
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Сначала они внимательно наблюдали за шоу. Мартин получил поздравления от друзей и родных. Потом Лазарев принял участие в фотосессии. С ним позировала Татьяна Навка с дочкой Надеждой и певица Жасмин с дочкой Маргаритой. Многие заметили, что наследница Сергея выглядела очень ярко. Она поразила всех своей скромностью, как и Никита.