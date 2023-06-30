Дочка Юдашкина подловила кроху-внучку модельера на прогулке с братьями: в плюшевых тапочках, радостно улыбается

Валентин Юдашкин много работал даже в последние месяцы своей жизни. Однако он всегда уделял внимание дочке Галине и внукам. Ради них модельер даже совершал длительные перелеты. Наследница маэстро жила в Гонконге, а потом перебралась в Дубай. В мае Юдашкин умер после длительной болезни. Это стало ударом для его семьи.
Однако жена дизайнера Марина теперь проводит время с родными. Она ездила к дочке в Дубай. Но Галина продолжает работать, поэтом прилетела в Нью-Йорк. Она взяла детей с собой. 29 июня юная бизнесвумен устроила прогулку по Центральному парку.
Она засняла кроху-дочку Агату Ариеллу в лосинах и блузке с воротником. Девочка также была в плющевых тапочках цвета фуксии. За ней заботливо приглядывали братья Анатолий и Аркадий. Они держали ее за руку и обнимали.
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Галина Юдашкина с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники были очарованы улыбкой Агаты. Многие отметили, что она безумно похожа на дедушку. Другие поразились тому, как выросли сыновья Галины. Они заметно вытянулись.