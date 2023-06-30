Дочка Юдашкина подловила кроху-внучку модельера на прогулке с братьями: в плюшевых тапочках, радостно улыбается

Однако жена дизайнера Марина теперь проводит время с родными. Она ездила к дочке в Дубай. Но Галина продолжает работать, поэтом прилетела в Нью-Йорк. Она взяла детей с собой. 29 июня юная бизнесвумен устроила прогулку по Центральному парку.

Она засняла кроху-дочку Агату Ариеллу в лосинах и блузке с воротником. Девочка также была в плющевых тапочках цвета фуксии. За ней заботливо приглядывали братья Анатолий и Аркадий. Они держали ее за руку и обнимали.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».