«Амбассадор обаяния»: Равшана Куркова показала подросшего сына на отдыхе – носик кнопочкой, кудри вьются

Равшана Куркова уже давно снимается в кино. Она пошла по стопам знаменитых родителей. В свои 42 года актриса не только продолжает строить карьеру. У нее подрастает сын Гаспар, которому около трех лет. Она его сначала скрывала, а потом представила публике. Минувшей весной звезда снова огорошила фанатов. Она сообщила о рождении дочки.
На этот раз Куркова проводит летние дни за городом. Она выложила кадры из места, которое напоминает дачу. Там ее наследник бегает, пускает мыльные пузыри и любуется цветами. На новом фото актриса подловила его в футболке и полосатых шортах. Равшана показала лицо наследника. Он держался за забор двумя руками.
«Амбассадор обаяния», – написала артистка.
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Сын Равшаны Курковой. Фото: соцсети звезды
Поклонники согласились с Равшаной. Многие также отметили, что мальчик модник, так как ходит в кроксах. Другие умилились его пышным кудрям и миниатюрному носу. «Он так на вас похож», «Чудо растет», Ну прям идеальный малыш«, «Какой нос кнопочкой», «Принц обаяшка», — стали писать в Сети.