«Амбассадор обаяния»: Равшана Куркова показала подросшего сына на отдыхе – носик кнопочкой, кудри вьются

На этот раз Куркова проводит летние дни за городом. Она выложила кадры из места, которое напоминает дачу. Там ее наследник бегает, пускает мыльные пузыри и любуется цветами. На новом фото актриса подловила его в футболке и полосатых шортах. Равшана показала лицо наследника. Он держался за забор двумя руками.

«Амбассадор обаяния», – написала артистка.

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