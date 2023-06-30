Семенович сняла лифчик, сразив пляж в Турции своей пышной «сдобой»: в одних стрингах подставила прелести солнцу

На этот раз Анна решила позагорать на пляже. Она неожиданно предстала топлес. Певица засняла себя на камеру без лифчика. Она не стала прикрывать свои пышные прелести. Артистка подставила свой тыл солнцу. Лишь линия трусиков была на ее теле. Семенович сразила весь пляж своим видом. Она была с влажными волосами и без макияжа.

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