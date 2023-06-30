Семенович сняла лифчик, сразив пляж в Турции своей пышной «сдобой»: в одних стрингах подставила прелести солнцу

Анна Семенович уже больше 20 лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Певица покинула группу «Блестящие» и построила сольную карьеру. Она славится не только вокалом, но и своей внешностью. Артистка обладает пышными формами, которые умело корректирует с помощью нарядов. Недавно она приехала в Турцию, где щеголяет в купальниках своего бренда.
На этот раз Анна решила позагорать на пляже. Она неожиданно предстала топлес. Певица засняла себя на камеру без лифчика. Она не стала прикрывать свои пышные прелести. Артистка подставила свой тыл солнцу. Лишь линия трусиков была на ее теле. Семенович сразила весь пляж своим видом. Она была с влажными волосами и без макияжа.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники не видели звезду в таком пикантном виде. Многие признались, что она их свела с ума. «Просто шикарная», «Ого, какие формы», «В Турции так делать опасно! Увезут под венец», «У вас своя подушка безопасности», «Ну уже топлес! Ох! Что творите», — стали писать подписчики.