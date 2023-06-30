Тодоренко впервые вышла в свет с подросшими сыновьями Топалова: оделись в стиле family look для праздника Киркорова

Регина Тодоренко уже много лет работает на телевидении. Она стала известной, когда начала вести шоу «Орел и решка». Однако теперь у нее свои проекты. Также артистка успела стать мамой двоих детей. Вместе с мужем Владом Топаловым она растит сыновей: Михаила и Мирослава. Обычно звезда много путешествует и детей берет с собой.
29 июня в Москве прошел модный показ, который организовал сын Филиппа Киркорова Мартин в свой день рождения. Ему помогла дизайнер Аника Керимова. На мероприятии собралось много звезд. Тодоренко решила облачиться в джинсы с высокой посадкой и черный лонгслив.
Она сделала кудри и собрала их в высокий пучок. Телеведущая впервые вывела в свет младшего наследника. Она несла на руках Мирослава, а его брат шел рядом. Звезда оделась с ними в стиле family look.
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Регина Тодоренко с сновьями. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что молодая мама похудела. Многие отметили, что сыновья телеведущей очень похожи на отца. Ее осыпали комплиментами. По мнению фанатов, итальянский стиль в образе ее только украсил. «Классная», «Вот это шикарный образ», «Как вам идет», «Мир впервые на публике! Такой очаровательный», — стали писать в Сети.