Тодоренко впервые вышла в свет с подросшими сыновьями Топалова: оделись в стиле family look для праздника Киркорова

29 июня в Москве прошел модный показ, который организовал сын Филиппа Киркорова Мартин в свой день рождения. Ему помогла дизайнер Аника Керимова. На мероприятии собралось много звезд. Тодоренко решила облачиться в джинсы с высокой посадкой и черный лонгслив.

Она сделала кудри и собрала их в высокий пучок. Телеведущая впервые вывела в свет младшего наследника. Она несла на руках Мирослава, а его брат шел рядом. Звезда оделась с ними в стиле family look.

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