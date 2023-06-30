«Напряженные кнопочки» у всех на виду: пополневшая Бузова в крохотном лифе обнажила свой «спелый налив»

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает активно строить карьеру. В 37 лет телеведущая может похвастаться богатством и успехом. Однако в личной жизни она пока не смогла обрести счастье. Этим летом артистка снова улетела на съемки в Африку. Она занимается спортом и демонстрирует формы в смелых нарядах.
На этот раз Ольга решила облачиться в откровенный лук. Она щегольнула в черных брюках и крохотном серебристом лифе на тесемках. Артистка оголила свою грудь. Она не так давно поправилась, поэтому ее формы стали пышнее. Бузова не прикрыла даже интимные ореолы. Она запечатлела себя на камеру во время променада.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Моего солнца хватит на десять Африк. А твоего холода - на несколько Антарктид», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многих она лишила дара речи. «Сейчас в прекрасной форме. Все на своих местах», «Просто пушка, бомба, ракета», «До чего сочная стала», «Прям безумно хороша», «Налилась грудь», «Видно кнопочки под тканью», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды