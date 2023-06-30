«Напряженные кнопочки» у всех на виду: пополневшая Бузова в крохотном лифе обнажила свой «спелый налив»

На этот раз Ольга решила облачиться в откровенный лук. Она щегольнула в черных брюках и крохотном серебристом лифе на тесемках. Артистка оголила свою грудь. Она не так давно поправилась, поэтому ее формы стали пышнее. Бузова не прикрыла даже интимные ореолы. Она запечатлела себя на камеру во время променада.

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