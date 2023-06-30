Севастьянова в платье с разрезами задрала подол, бесстыдно сверкнув упругими бедрами: трусиков никто не увидел

Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она не скрывает, что приложила много сил, чтобы стать выдающейся художественной гимнасткой. В ее копилке десятки наград, включая олимпийское золото. Она завершила карьеру больше 5 лет назад. При этом спортсменка держит себя в форме и порой ловит на себе завистливые взгляды, так как умеет подавать себя.
На этот раз Каролина захотела показать фото, которое было сделано на курорте. Она щегольнула на курорте в черном платье с откровенными разрезами. Гимнастка подчеркнула изящные изгибы фигуры. Она задрала подол, оголив свои упругие и загорелые бедра. Севастьянова игриво прогнулась, показав свои прелести. При этом от нижнего белья она отказалась.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены увиденным. Многие осыпали ее комплименты. «Ого, вот красотка», «Как вы прекрасны», «Не вижу трусиков», «Умеете поразить», «Фигура не перестает сражать», «Прям нимфа», «Как же она круто выглядит», «Ангельски прекрасна», — стали писать подписчики.