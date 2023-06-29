Алсу в платье-сорочке предстала в своем элитном особняке в Москве в свой день рождения: все в цветах — роскошь

Однако свой юбилей Алсу отметила в Москве. Ее поздравили родные и друзья. В честь 40-летия для певицы был приготовлен торт. Многие подарили ей цветы. Артистка спустя несколько дней сняла свою гостиную и роскошную лестницу в элитном особняке. Все было в букетах и подарках. Звезда в черном платье-сорочке запечатлелась с тортом.

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