Алсу в платье-сорочке предстала в своем элитном особняке в Москве в свой день рождения: все в цветах — роскошь

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Теперь певица выступает на премиях и фестивалях. Ее красотой продолжают восхищаться мужчины и женщины. Она растит троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Артистка состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Недавно они вернулись из совместного отпуска.
Однако свой юбилей Алсу отметила в Москве. Ее поздравили родные и друзья. В честь 40-летия для певицы был приготовлен торт. Многие подарили ей цветы. Артистка спустя несколько дней сняла свою гостиную и роскошную лестницу в элитном особняке. Все было в букетах и подарках. Звезда в черном платье-сорочке запечатлелась с тортом.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие отметили, что ей удается сохранять молодость. Другие были впечатлены дорогими интерьерами в ее доме. Еще недавно в Нью-Йорке певица отметилась без обручального кольца. Тогда многие подумали о разладе в семье. Однако в Амстердаме артистка уже обнималась с мужем на камеру. По всей видимости, звезда счастлива в браке.