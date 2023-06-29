«Ой, а джинсы шиворот-навыворот»: постройневшая Клава Кока оголила свои прелести на камеру после отпуска

На этот раз Клава отметилась на съемках. Она повидалась с Филиппом Киркоровым перед своим выступлением. Король отечественной эстрады был впечатлен тем, как она выглядит. Певица сделала селфи, позируя в джинсах-шароварах и укороченной рубашке. Она оголила свой плоский живот. Штаны едва держались на бедрах.

«Фил сказал, что я похудела! Заметно?» — написала Кока.

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