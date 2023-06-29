«Ой, а джинсы щиворот-навыворот»: постройневшая Клава Кока оголила свои прелести на камеру после отпуска

Клава Кока выступает на сцене больше 5 лет. Она продолжает активно строить карьеру. В свои 26 лет певица не перестает следить за внешностью. Она любит носить смелы наряды, которые порой едва прикрывают ее прелести. Даже Баста интересовался, почему образы такие пикантные. А на днях звезда вернулась из Турции, где загорала и купалась в бикини.
На этот раз Клава отметилась на съемках. Она повидалась с Филиппом Киркоровым перед своим выступлением. Король отечественной эстрады был впечатлен тем, как она выглядит. Певица сделала селфи, позируя в джинсах-шароварах и укороченной рубашке. Она оголила свой плоский живот. Штаны едва держались на бедрах.
«Фил сказал, что я похудела! Заметно?» – написала Кока.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она действительно постройнела. «Ой, да! Тростинка», «А джинсы держатся на честном слове», «Какой животик», «Ой, а джинсы щиворот-навыворот», «Фигурка отличная», «Талия — аномалия», — стали писать в Сети.