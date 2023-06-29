Равшана Куркова выложила трогательное видео с подросшим сыном, отдыхающим на даче: «кудряш» запускает мыльные пузыри

Поклонники были сражены тем, как выглядит Равшана в свои 42 года. Никто не подозревал, что она была беременна. А этим летом актриса отдыхает на природе со старшим наследником. Она поделилась трогательными кадрами. На видео Гаспар в шортах и толстовке стоит во дворе и пускает мыльные пузыри из игрушечного пистолета. Кудрявый малыш смотрела за тем, как улетают пузыри.

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