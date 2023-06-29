Равшана Куркова выложила трогательное видео с подросшим сыном, отдыхающим на даче: «кудряш» запускает мыльные пузыри

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она стала известной, когда снялась в сериале «А у нас во дворе». Однако артистка росла в семье Бахрам Матчанова и Рано Кубаевой, которые были звездами кино. Она пошла по их стопам. Теперь у самой Курковой есть дети. Она растит сына Гаспара, которому около трех лет. А вечной у звезды родилась дочка, которую она пока скрывает от общественности.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Равшана в свои 42 года. Никто не подозревал, что она была беременна. А этим летом актриса отдыхает на природе со старшим наследником. Она поделилась трогательными кадрами. На видео Гаспар в шортах и толстовке стоит во дворе и пускает мыльные пузыри из игрушечного пистолета. Кудрявый малыш смотрела за тем, как улетают пузыри.
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Поклонники признались, что очарованы сыном знаменитости. Многие отметили, что он очень похож на свою маму. «Этот носик — кнопочка», «Какой он милый и сладкий», «Вот море обаяния», «Кудри, как у одуванчика», «Ему надо сниматься в кино», «Лучшее унаследовал от мамы», — стали писать подписчики. Напомним, папой мальчика является бизнесмен Сергей Амарян.
Гаспар. Фото: соцсети звезды