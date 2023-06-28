Наташа Королева в купальнике обнажила свои прелести на яхте, не скрыв «сладкие складочки»: сняли исподтишка

Наташа Королева большую часть жизни выступает на сцене. Она является одной из самых известных исполнительниц в стране. Недавно артистка отпраздновала свое 50-летие. Она продолжает носить короткие и яркие платья. Также певица демонстрирует идиллию с мужем Сергеем Глушко. Еще недавно супруги отдыхали в Майами. Теперь звезда делится кадрами из Туапсе.
На этот раз Наташа понежилась на яхте. Она была в раздельном купальнике синего цвета и халатике, который слегка распахнула. Подруга исподтишка сняла певицу, которая в этот момент смотрелась в телефон и снимала свои сторис. Королева обнажила роскошную грудь и не скрыла складочки на животе. Она не стала прикрывать свои формы.
«Ой, Нутелла не видит, что я ее снимаю. Сама себя снимает, красавица», – отметила подруга.
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Поклонники были удивлены тому, как выглядит Королева. Одни отметили, что на своих фото певица смотрится стройнее. Другие решили, что артистка поправилась. «Ох. какие формы», «Сколько красоты», «Казалась более миниатюрной», «Роскошная женщина», «Тут прям сочная», «Приятно, когда нет фотошопа», — стали писать подписчики.