Наташа Королева в купальнике обнажила свои прелести на яхте, не скрыв «сладкие складочки»: сняли исподтишка

На этот раз Наташа понежилась на яхте. Она была в раздельном купальнике синего цвета и халатике, который слегка распахнула. Подруга исподтишка сняла певицу, которая в этот момент смотрелась в телефон и снимала свои сторис. Королева обнажила роскошную грудь и не скрыла складочки на животе. Она не стала прикрывать свои формы.

«Ой, Нутелла не видит, что я ее снимаю. Сама себя снимает, красавица», – отметила подруга.

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