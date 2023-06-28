Дресс-код нарушила: Лопырева в крохотных шортах оголила свои «булочки» на поле для гольца — жаркий вид

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Победительница конкурсов красоты сразила своими формами народ.

Виктория Лопырева уже давно стала известной персоной. Даже спустя 20 лет она для многих остается первой красавицей. Победительница конкурса «Мисс Россия» живет в Дубае с сыном Марко Лео. Она частая гостья на вечеринках и красных дорожках. Блондинка следит за фигурой и часто облачается в смелые наряды, подчеркивая свои достоинства.

На этот раз Лопырева устроила себе полноценный отдых. Она прилетела в Турцию. Там светская львица отметилась на поле для гольфа. Она щегольнула в рубашке на узле и крохотных шортах и денима. Модель оголила свои ягодицы прямо на улице. Наряд едва прикрыл сокровенное. Виктория подчеркнула свои точеные ножки.

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Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Лопырева в 39 лет. Многие стали писать ей комплименты. «Девочки, только на гольф в джинсах нельзя — дресс-код», «Ого, какие длинные ноги», «У вас видно тыл», «Ну очень откровенно», «Не каждая мама так выглядит», «Ох, дала жару», «Просто слов нет», — стали писать подписчики.

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