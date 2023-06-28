Дресс-код нарушила: Лопырева в крохотных шортах оголила свои «булочки» на поле для гольца — жаркий вид

На этот раз Лопырева устроила себе полноценный отдых. Она прилетела в Турцию. Там светская львица отметилась на поле для гольфа. Она щегольнула в рубашке на узле и крохотных шортах и денима. Модель оголила свои ягодицы прямо на улице. Наряд едва прикрыл сокровенное. Виктория подчеркнула свои точеные ножки.

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