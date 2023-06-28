Дресс-код нарушила: Лопырева в крохотных шортах оголила свои «булочки» на поле для гольца — жаркий вид

Виктория Лопырева уже давно стала известной персоной. Даже спустя 20 лет она для многих остается первой красавицей. Победительница конкурса «Мисс Россия» живет в Дубае с сыном Марко Лео. Она частая гостья на вечеринках и красных дорожках. Блондинка следит за фигурой и часто облачается в смелые наряды, подчеркивая свои достоинства.
На этот раз Лопырева устроила себе полноценный отдых. Она прилетела в Турцию. Там светская львица отметилась на поле для гольфа. Она щегольнула в рубашке на узле и крохотных шортах и денима. Модель оголила свои ягодицы прямо на улице. Наряд едва прикрыл сокровенное. Виктория подчеркнула свои точеные ножки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Лопырева в 39 лет. Многие стали писать ей комплименты. «Девочки, только на гольф в джинсах нельзя — дресс-код», «Ого, какие длинные ноги», «У вас видно тыл», «Ну очень откровенно», «Не каждая мама так выглядит», «Ох, дала жару», «Просто слов нет», — стали писать подписчики.