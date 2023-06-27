«Спасите»: Брутян в спортзале оголила свисающий животик и сверкнула «ложбинкой греха» на глазах Прилучного

Зепюр Брутян уже давно строит карьеру в кино. Она снялась в ряде проектов, включая «Последний аксель». Уже год актриса живет в браке с Павлом Прилучным. Ей удалось завоевать его сердце после того, как звезда «Мажора» развелся с Агатой Муцениеце. Пара демонстрирует идиллию. А недавно у супругов родился сын Микаэль.
На этот раз Прилучный решил проконтролировать тренировку жены. Она активно пытается вернуться в форму после родов. Брутян в лосинах и футболке бегала на дорожке, а потом стала качать пресс в спортзале. При этом она засветила свою грудь и оголила неидеальный живот. Павел следил, чтобы возлюбленная продолжала тренировку.
«Спасите», – надписала она видео.
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Поклонники заметили, что актер не дает жене расслабиться. Некоторые восхитились стараниями Зепюр. Другие отметили, что впервые увидели, что у нее фигура не идеальная. «Как он любит все контролировать», «Хороший ракурс на декольте», «Ого, у вас животик есть? Я думала уже худая», «Смотритесь мило, особенно наклоняясь вниз», — стали писать подписчики.