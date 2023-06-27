«Спасите»: Брутян в спортзале оголила свисающий животик и сверкнула «ложбинкой греха» на глазах Прилучного

На этот раз Прилучный решил проконтролировать тренировку жены. Она активно пытается вернуться в форму после родов. Брутян в лосинах и футболке бегала на дорожке, а потом стала качать пресс в спортзале. При этом она засветила свою грудь и оголила неидеальный живот. Павел следил, чтобы возлюбленная продолжала тренировку.

«Спасите», – надписала она видео.

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