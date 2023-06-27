52-летняя Кудрявцева в платье с розами отметилась на прогулке с молодым мужем: Макаров не скрыл влюбленный взгляд

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая на фоне слухов о размолвке с супругом похвасталась семейной идиллией. Хоккеист выложил умилительные кадры.

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она остается одной из самых известных ведущих. При этом блондинка редко посещает светские рауты. Вечера она предпочитает проводить дома с дочкой Марией и мужем Игорем Макаровым. Недавно ходили слухи, что пара находится на грани развода. Но супруги отметили годовщину со дня свадьбы, доказав обратное. 

А 26 июня Кудрявцева устроила прогулку в Москве. Она облачилась в платье с рукавами-буфами и принтом в виде крупных роз. Образ дополнили босоножки на платформе. Макаров запечатлелся вместе со своей женой. Он не стал прятать влюбленный взгляд. В руках Лера держала цветы, которые, по всей видимости, ей подарил возлюбленный.

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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали комплиментами Леру, которая в 52 года сохранят молодость. Другие были рады, что в звездной семье все спокойно, как и прежде. «Ну как он на нее смотрит», «Ой, наряд в стиле Лерки», «Шикарная пара», «Я так и знала, что они вместе и все у них отлично», — стали писать в Сети.

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