52-летняя Кудрявцева в платье с розами отметилась на прогулке с молодым мужем: Макаров не скрыл влюбленный взгляд

А 26 июня Кудрявцева устроила прогулку в Москве. Она облачилась в платье с рукавами-буфами и принтом в виде крупных роз. Образ дополнили босоножки на платформе. Макаров запечатлелся вместе со своей женой. Он не стал прятать влюбленный взгляд. В руках Лера держала цветы, которые, по всей видимости, ей подарил возлюбленный.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».