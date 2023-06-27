Счастливые в Питере: Авербух с нежностью обнял Арзамасову и своего 19-летнего сына от Лобачевой, катаясь на лодке

Лиза Арзамасова уже давно стала известной актрисой. Она продолжает сниматься в кино и играет в театре. Однако в ее жизни многие изменилось за последние годы. Она вышла замуж за Илью Авербуха и родила сына Льва. Теперь артистка совмещает карьеру и материнство. При этом она всегда находит время, чтобы поддержать мужа во время новых проектов и на путешествия.
На этот раз супруги приехали в Санкт-Петербург. Они решила покататься на лодке и увидеть, как разводят мосты. На новом фото Авербух обнимал свою возлюбленную. Также с ними был старший сын фигуриста Мартин, рожденный от Ирины Лобачевой. 19-летний парень обнимал отца. Все выглядели счастливыми, красуясь под открытым небом.
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Илья Авербух с сыном и Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды
«Питерское белоночное», – написала звезда.
Поклонники пришли восторг от кадра. Многие отметили, что давно не видели Илью таким счастливым. Другие поразились тому, как на отца похож Мартин. «Так романтично», «Хорошая компания», «Какие все счастливые», «Как сын похож на папу», «Классные», — прокомментировали пост в Сети.