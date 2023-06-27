Счастливые в Питере: Авербух с нежностью обнял Арзамасову и своего 19-летнего сына от Лобачевой, катаясь на лодке

На этот раз супруги приехали в Санкт-Петербург. Они решила покататься на лодке и увидеть, как разводят мосты. На новом фото Авербух обнимал свою возлюбленную. Также с ними был старший сын фигуриста Мартин, рожденный от Ирины Лобачевой. 19-летний парень обнимал отца. Все выглядели счастливыми, красуясь под открытым небом.

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