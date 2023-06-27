Регина Тодоренко стала популярной после съемок в шоу «Орел и решка». Она продолжает много путешествовать, хоть теперь у нее двое детей: Михаил и Мирослав. Не раз артистка становилась членом жюри в шоу «Маска». Она на публике любит появляться в вечерних нарядах. Однако часто ее подозревают в пластике и изменениях в фигуре.
На этот раз Регина решила ответить злопыхателям. Она без стеснения выложила архивные кадры. Телеведущая показала, как выглядела в 2008 году до славы. Тогда она только стала ведущей телеконкурса «Золотая десятка», а вскоре попала в украинскую «Фабрику звезд». Тогда артистка носила пышные кудри и делала очень яркий макияж.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Без слез на это чудо не взглянуть», – заявила она.
Регина Тодоренко, 2008 г. Фото: соцсети звезды
Также Регина показала, что порой выглядит по-разному, так как дважды была беременна и ее фигура менялась. Поклонники отметили, что она действительно изменилась. Многие отметили, что она повзрослела и научилась выгоднее подавать свои достоинства. Сама Тодоренко отметила, что с помощью макияжа можно скрыть изъяны, не обращаясь к помощи хирургов.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды