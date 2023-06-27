На этот раз Регина решила ответить злопыхателям. Она без стеснения выложила архивные кадры. Телеведущая показала, как выглядела в 2008 году до славы. Тогда она только стала ведущей телеконкурса «Золотая десятка», а вскоре попала в украинскую «Фабрику звезд». Тогда артистка носила пышные кудри и делала очень яркий макияж.

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