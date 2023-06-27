И это мама четверых детей! Самойлова в «голом» бикини обнажила свои аппетитные округлости фигуры в Турции (горячее видео)

Оксана Самойлова стала не менее знаменитой, чем ее муж Джиган. Она развивает свой бизнес, а также растит четверых детей. В этом году супруги находились на грани развода. Однако артист взял себя в руки, несколько месяцев провел в рехабе и вымолил прощение у возлюбленной. Недавно пара отправилась отдыхать в Турцию с наследниками.
На отдыхе Оксана решила сделать пикантные кадры. Она в нюдовом купальнике стала красоваться перед камерой. Избранница рэпера оголила свои округлые прелести фигуры. Бикини слилось с кожей, создавая эффект голого тела. Самойлова без стеснения демонстрировала пышную грудь и изящные бедра. Она призналась, что такие кадры пользуются популярностью в Сети.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были сражены увиденным. Многие признались, что Оксана заставляет завидовать ее идеальным формам. «Ой, какая», «Что за леди», «Ну словно вообще не рожала», «Это же надо так выглядеть?», «И теперь никто не захочет кушать на ночь», «Прям слюнки все пустили», — стали писать в Сети.