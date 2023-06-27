И это мама четверых детей! Самойлова в «голом» бикини обнажила свои аппетитные округлости фигуры в Турции (горячее видео)

На отдыхе Оксана решила сделать пикантные кадры. Она в нюдовом купальнике стала красоваться перед камерой. Избранница рэпера оголила свои округлые прелести фигуры. Бикини слилось с кожей, создавая эффект голого тела. Самойлова без стеснения демонстрировала пышную грудь и изящные бедра. Она призналась, что такие кадры пользуются популярностью в Сети.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».