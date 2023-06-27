Наталья Рудова в мини-бикини показала «сочный» вид сзади: стринги впились в идеальные ягодицы в форме сердца

На этот раз Рудова выложила кадр, сделанный в Дубае. Тогда она нежилась на яхте. Актриса оголила свои точеные формы. Она в мини-бикини повернулась к камере своим тылом. Наталья продемонстрировала свои округлые ягодицы, в которые впились стринги. Она свела с ума фанатов таким откровенным фото.

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«На ночь такое показывать нельзя», «Изошлись слюной», «Просто хороша», «Прям две булочки», «Идеальный ракурс найден», «Беспощадная», — стали писать в Сети.