Наталья Рудова в мини-бикини показала «сочный» вид сзади: стринги впились в идеальные ягодицы в форме сердца

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Армия ее поклонников только растет. Кто-то ее знает по сериалу «Татьянин день», а также по шоу «Выжить в Дубае». В свои 39 лет она не замужем. При этом блондинка обладает точеными формами, над которыми неустанно работает. Она регулярно носит смелые наряды, подчеркивая свои достоинства.
На этот раз Рудова выложила кадр, сделанный в Дубае. Тогда она нежилась на яхте. Актриса оголила свои точеные формы. Она в мини-бикини повернулась к камере своим тылом. Наталья продемонстрировала свои округлые ягодицы, в которые впились стринги. Она свела с ума фанатов таким откровенным фото.
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«На ночь такое показывать нельзя», «Изошлись слюной», «Просто хороша», «Прям две булочки», «Идеальный ракурс найден», «Беспощадная», — стали писать в Сети.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды