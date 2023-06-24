Рудова в остромодных джинсах и топике в облипку устроила жаркие танцы: мясистые формы выставила напоказ

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Многие зрители ее знают по сериалу «Татьянин день». Однако потом она стала сниматься в более смелых ролях, как в сериалах «Бихэппи» и «Жизнь по вызову». В обычно жизни актриса тоже не стесняется оголять свою фигуру. Она регулярно появляется на публике в откровенных нарядах.
23 июня Наталья решила отправится на вечеринку. Она облачилась в остромодные джинсы и алый укороченный топ в облипку. Актриса решила оголить свой живот с рельефными впадинками. Она включила хит Нюши и устроила жаркие танцы в своей квартире. Рудова стала грациозно вилять бедрами и продемонстрировала свою упругую пятую точку.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Недавно Рудова призналась, что похудела. «Ох, вот это мамасита», «Наряд вам идет», «Ну даже так видно, что фигура просто роскошная», «Умеете вы соблазнять», «Прям конфетка в обертке, так бы и съели», «Живот заставляет завидовать», — стали писать в Сети.