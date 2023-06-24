Бородина в майке сделала горячее селфи, обнажив «бугры страсти»: стиснула сокровенное

На этот раз Бородина предстала в тонкой майке. Она сделала селфи в номере турецкого отеля. Телеведущая позволила себе оголить пышные полушария груди и показать «ложбинку греха» на камеру. Она позволила себе расслабиться и начала дурачиться. Ксения попыталась закинуть ногу выше головы, как Виктория Бэкхем, но попытка оказалась неудачно.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».