Бородина в майке сделала горячее селфи, обнажив «бугры страсти»: стиснула сокровенное

Ксения Бородина уже два года состоит в разводе с Курбаном Омаровым. Они обмениваются претензиями и обвиняют друг друга в изменах. Телеведущая стала чаще выходить в свет. Она балует себя и дочек дорогими нарядами, а также регулярно устраивает путешествия. На этот раз звезда отправилась в Стамбул, взяв с собой нового друга Алеко, который является стилистом.
На этот раз Бородина предстала в тонкой майке. Она сделала селфи в номере турецкого отеля. Телеведущая позволила себе оголить пышные полушария груди и показать «ложбинку греха» на камеру. Она позволила себе расслабиться и начала дурачиться. Ксения попыталась закинуть ногу выше головы, как Виктория Бэкхем, но попытка оказалась неудачно.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения в 40 лет. Многие даже решили, что она отдыхает и со своим тайным возлюбленным. Телеведущая признавалась, что ее сердце занято, но придавать личную жизнь публичности она больше не хочет.