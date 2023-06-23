Бузова распахнула тренч и бесстыдно присела на корточки: без стеснения обнажила свои «спелые персики»

Ольга Бузова уже 19 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Артистка продолжает сниматься в новых проектах и давать концерты. В свои 37 лет она мечтает о муже и детях. зачастую Ольга предстает на публике в смелых нарядах, чтобы привлечь внимание мужчин. Недавно она снова улетела в Африку, где то и щеголяет в пикантных образах.
На этот раз Ольга решила перед снова отправится в ресторан на ужин. Она для этого облачилась в песочный тренч и туфли на шпильке. Артистка распахнула наряд у зеркала, представ в тугих брюках и пудровом лифчике. Она бесстыдно села на корточки, продемонстрировав упругую грудь во всей красе. Бузова сделала макияж с алой помадой. Она игриво послала воздушный поцелуй подписчикам.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она хоть и поправилась, стала выглядеть более манко. «Это так круто», «Стала прям женственной», «Наряд хорошо сидит», «Брюки не треснули от такого приседа?», «Грудь появилась, теперь только в лифчике ходит», — стали писать подписчики.