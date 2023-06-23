«Просто испанский стыд»: Кристина Асмус игриво задрала подол платья на сеновале, оголив «пышные булочки» на камеру

Кристина Асмус много лет снимается в кино. У нее стали появляться фанаты после выхода сериала «Интерны». Однако потом она стала соглашаться на более смелые роли, а откровенная сцена в фильме «Текст» наделала много шума. После этого актриса развелась с Гариком Харламовым. Она не стесняется выкладывать пикантные кадры в Сеть. А ее новый возлюбленный Роман Евдокимов во всем поддерживает звезду.
На этот раз Асмус выложила снимки, которые были сделаны в поле. Она в белом платье красовалась перед своим бойфрендом. Актриса игриво раздвинула ноги, сев прямо на траву. А потом она позировала на сеновале, задрав подол. Артистка обнажила свой округлый тыл. Она без стеснения позировала для Евдокимова, который ее снимал на фотоаппарат.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Сразу видно, что снимал любимый мужчина…. Эти фото сделаны год назад в Ярославле на сеновале. Во время съемок сериала «Райцентр» – пояснила звезда.
Поклонники признались, что их лишили дара речи. «Снова оголилась», «Ну куда без этого», «Вот парочка», «Просто ужас, никакой скромности», «Такое нельзя выкладывать, просто испанский стыд», — стали писать в Сети.
Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды