«Просто испанский стыд»: Кристина Асмус игриво задрала подол платья на сеновале, оголив «пышные булочки» на камеру

На этот раз Асмус выложила снимки, которые были сделаны в поле. Она в белом платье красовалась перед своим бойфрендом. Актриса игриво раздвинула ноги, сев прямо на траву. А потом она позировала на сеновале, задрав подол. Артистка обнажила свой округлый тыл. Она без стеснения позировала для Евдокимова, который ее снимал на фотоаппарат.

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