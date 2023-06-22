41-летняя Вера Брежнева отказалась от фильтров: показала свое «истинное» лицо, ужаснув народ

Теперь Вера редко рассказывает о своей жизни. Однако 22 июня она решила показать свой повседневный образ. Певица была не в привычных гламурных платьях. Она позировала у зеркала в расслабленной рубашке и джинсах «бойфренда». При этом артистка предстала без яркого макияжа и с распущенными волосами. Брежнева заявила, что уже год не пользуется фильтрами.

«Когда мне исполнилось 40, я перестала пользоваться украшающими фильтрами в соцсетях. Прошло время, я привыкла и все больше это нравится», – написала она.

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