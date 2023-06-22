41-летняя Вера Брежнева отказалась от фильтров: показала свое «истинное» лицо, ужаснув народ

Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды

Певица призналась, что уже год не использует фильтры. Звезда решила показать, как выглядит. Поклонники были удивлены.

Вера Брежнева много лет выступает на публике. Она стала одной из самых известных исполнительниц. Однако больше года назад певица покинула Россию. Теперь она гастролирует по Европе. А живет артистка в Италии вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. Этим летом она активно путешествует и выступает на публике.

Теперь Вера редко рассказывает о своей жизни. Однако 22 июня она решила показать свой повседневный образ. Певица была не в привычных гламурных платьях. Она позировала у зеркала в расслабленной рубашке и джинсах «бойфренда». При этом артистка предстала без яркого макияжа и с распущенными волосами. Брежнева заявила, что уже год не пользуется фильтрами. 

«Когда мне исполнилось 40, я перестала пользоваться украшающими фильтрами в соцсетях. Прошло время, я привыкла и все больше это нравится», – написала она.

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Поклонники обычно восхищались ее внешностью, но теперь многие ужаснулись. Кто-то заметил опухшие глаза, другие отметили, что у певицы уже проявляются признаки старения и пигментация кожи. «Ой, а где сияющая Вера?», «Постарела», «Даже не сразу узнала», «Вид неважный», — стали писать в Сети.

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