«Этот день настал! Он это сказал»: Яна Рудковская запечатлела Гном Гномыча с подросшим братиком на прогулке

Яна Рудковская является известным продюсером. Она регулярно появляется на светских раутах. Блондинка не скрывает, что следит за модой и может позволить себе дорогостоящие наряды. Она всегда подчеркивает, что много работает. При этом жена Евгения Плющенко успевает растить сыновей. Старший Александр, которого все называют Гном Гномыч, уже делает успехи в фигурном катании, как папа.
На днях Яна поделилась кадрами с отдыха. Она засняла своего старшего сына на прогулке с братиком. Гном Гномыч в шортиках и футболке вел за ручку кроху. Он вел с ним диалог. Мальчик обрадовался тому, что малыш научился говорить свое имя и фамилию.
«Арсений Плющенко, молодец! Этот день настал! Он это сказал конец-то!» – заявил Гном Гномыч.
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Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Многие отметили, что Арсений быстро растет. «Так красиво произносит мелкий свою фамилию, такой сладкий», «Еще так убедительно повторил. Умненький малыш», «Какой хорошенький», «Такой милый малыш», «Хороший Саша, заботливый брат», — стали писать подписчики.