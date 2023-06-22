«Этот день настал! Он это сказал»: Яна Рудковская запечатлела Гном Гномыча с подросшим братиком на прогулке

На днях Яна поделилась кадрами с отдыха. Она засняла своего старшего сына на прогулке с братиком. Гном Гномыч в шортиках и футболке вел за ручку кроху. Он вел с ним диалог. Мальчик обрадовался тому, что малыш научился говорить свое имя и фамилию.

«Арсений Плющенко, молодец! Этот день настал! Он это сказал конец-то!» – заявил Гном Гномыч.

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