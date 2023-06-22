«Такой фигуре позавидует сама Шейк»: Самбурская в купальнике выставила напоказ свои прелести

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Многие поклонники знают ее по сериалу «Универ». Однако она успела не только сняться в новых картинах, но и открыть в себе вокальный талант. В свои 36 лет артистка держит себя в форме. Даже коллеги поражаются тому, как много она работает над собой. На этот раз звезда приняла участие в откровенной фотосессии.
Для съемки Самбурская примерила купальник в темно-синем цвете с глубоким декольте. Участница шоу «Три аккорда» всего за год добилась больших успехов в погоне за «фигурой мечты». Она подчеркнула свои прелести.
Актрисе комедии «Умная Маша» сделали насыщенный макияж с акцентом на глаза и губы. Также она надела золотые крупные украшения. Настасья оголила свои бедра и другие округлости своих форм.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Роскошная, слов нет», «Мое сердце остановилось... Отдышалось немного и снова пошло!», «Такой фигуре позавидует сама Шейк», «Я сначала думал Анджелина Джоли», «Это бесподобно», «Само совершенство», — стали писать подписчики.