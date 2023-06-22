«Такой фигуре позавидует сама Шейк»: Самбурская в купальнике выставила напоказ свои прелести

Для съемки Самбурская примерила купальник в темно-синем цвете с глубоким декольте. Участница шоу «Три аккорда» всего за год добилась больших успехов в погоне за «фигурой мечты». Она подчеркнула свои прелести.

Актрисе комедии «Умная Маша» сделали насыщенный макияж с акцентом на глаза и губы. Также она надела золотые крупные украшения. Настасья оголила свои бедра и другие округлости своих форм.

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