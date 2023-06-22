Бузова в платье с откровенными разрезами не скрыла «межножье»: взяла и бесстыдно задрала подол, сверкнув темным треугольником

Ольга Бузова уже давно стала популярной. Она может похвастаться тем, что больше 20 миллионов человек следят за ее жизнью в соцсетях. Телеведущая продолжает сниматься в новых шоу. Она предпочитает всегда выглядеть безупречно. Артистка предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. На этот раз она снова приехала в Африку с внушительным багажом.
В первый день отдыха Ольга насладилась массажем и освежилась в душе. Потом она нарядилась для ужина в ресторане. Артистка облачилась в тугое мини-платье со струящейся тканью и пикантными разрезами. Она отказалась от нижнего белья. Бузова распустила волосы и накрасила губы. Она покуражилась, задрав подол вверх. Звезда не скрыла межножное пространство.
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«Иногда нужно немного остановиться», – заявила она.
Поклонники были впечатлены. Одни восхитились образом, а другие сочли наряд слишком смелым. «Платье невероятно красивое», «Оль, от тебя глаз не оторвать», «Ох, слишком короткое! Темный треугольник у всех на виду», «Остановите ее», — стали писать в Сети.