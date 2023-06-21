Каролина Севастьянова в прозрачном топике засветила манкие «бугры страсти»: декольте снизу — будоражущий вид

Каролина Севастьянова раньше занималась художественной гимнастикой. Она прославилась на весь мир, так как завоевала олимпийское золото. Спортсменка завершила карьеру и теперь много путешествует. Она заверяет, что редко тренируется, но при этом может похвастаться идеальной фигурой. Звезда зачастую предстает в смелых нарядах.
На этот раз Каролина захотела принять участие в фотосессии. Она облачилась в силуэтную юбку макси и прозрачный топик. Гимнастка подчеркнула свои аппетитные формы. Она засветила упругую шаровидную грудь в декольте снизу. Севастьянова грациозно позировала, поглаживая себя и трогая пышные локоны. Тесемки от лифчика обвивали ее стан.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие отметили, что она обладает притягательной внешностью. «Ох, какая», «Это прям сногсшибательно», «Все бесподобно», «Фигурка, которая заставляет рыдать», «Парни теперь вообще не уснут», «Декольте особенно прекрасно», — стали писать в Сети.