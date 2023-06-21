Нюша показала, как выглядит по утрам: без макияжа и с полотенцем на голове предстала в постели — сложно узнать

На этот раз Нюша поделилась домашним видео. Она запечатлела себя в постели. Певица решила показать свое лицо без макияжа. Она только вышла из душа, поэтому замотала волосы в полотенце. Артистка без стеснения показала, как выглядит без фотошопа и косметики.

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