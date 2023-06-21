Нюша показала, как выглядит по утрам: без макияжа и с полотенцем на голове предстала в постели — сложно узнать

Нюша уже много лет выступает на сцене. Еще в 15 лет она блистала на публике. Но теперь певица уже стала заботливой женой и мамой. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка с семьей больше года живет в Дубае. Она регулярно красуется в смелых нарядах. Звезда приложила усилия, чтобы вернуться в формы.
На этот раз Нюша поделилась домашним видео. Она запечатлела себя в постели. Певица решила показать свое лицо без макияжа. Она только вышла из душа, поэтому замотала волосы в полотенце. Артистка без стеснения показала, как выглядит без фотошопа и косметики.
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Некоторые поклонники признались, что не сразу узнали звезду. «Ого, какие глазищи», «Нюша, прям другой человек без своих волос до талии», «Макияж не нужен! Вон какие бровки-ниточки», «Асимметрия заметна», «Черно-белое, потому что кожа вся в пятнах», «Такая круглолицая», — стали писать в Сети.