Самбурская сверкнула прелестями в тонких чулочках: слишком короткая юбка задралась, блузки нет — мужчины пустили слюнки

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Армия поклонников у нее появилась после выхода сериала «Универ». Теперь она не только продолжает строить карьеру, но и порой выступает на сцене. Артистка в свои 36 лет следит за фигурой. Она зачастую носит вечерние платья, которые подчеркивают ее точеные формы. Звезда не боится быть броской.
На этот раз Самбурская решила пообщаться с поклонниками. Она не только отвечала на вопросы, но и делилась личными фото. Актриса щегольнула в леопардовой мини-юбке. Она села на стол, блеснув бедрами и тонкими чулочками. Настасья была без блузки, показав упругую грудь в тонким лифчике со стразами. Она грациозно закинула ногу на ногу.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Настасья. Многие отметили, что она взбудоражила своим видом. «Какая кошечка», «Ох, ну тут просто слов нет», «Роскошные ножки», «Все пустили слюнки», «Ауф, что тут происходит», «Ну это впечатляет», — стали писать подписчики.