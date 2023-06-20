«Прям горячая итальяночка»: Боня в платье с цветочным принтом подчеркнула «сочную» фигуру на вечеринке, впечатлив народ

Виктория Боня уже много лет строит карьеру. Она стала телеведущей и порой участвует в фотосессиях. Бывшая участница «Дома-2» живет в Монако. Ее можно заметить на многих мероприятиях. Весной она дефилировала в Каннах на красной дорожке, демонстрируя роскошные платья. В свои 43 года звезда держит себя в форме. На этот раз она приехала в Италию к друзьям.
На этот раз Боня появилась на светской вечеринке, которая прошла на природе. Она для такого случая выбрала романтичное платье на пуговицах с цветочным принтом. Телеведущая подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Она козырнула своей упругой и окргулой пятой точкой. Виктория дополнила лук ободком и туфлями на очень высоком каблуке.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие отметили, что лук подобран идеально. «Малышка, ты свалила всех на повал», «Прям такая горячая итальяночка», «Мамасита», «Выглядит просто на миллион», «Сколько мужчин свернули шеи?», «Все точно загляделись», — стали писать в Сети.