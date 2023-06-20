«Прям горячая итальяночка»: Боня в платье с цветочным принтом подчеркнула «сочную» фигуру на вечеринке, впечатлив народ

На этот раз Боня появилась на светской вечеринке, которая прошла на природе. Она для такого случая выбрала романтичное платье на пуговицах с цветочным принтом. Телеведущая подчеркнула свои изящные изгибы фигуры. Она козырнула своей упругой и окргулой пятой точкой. Виктория дополнила лук ободком и туфлями на очень высоком каблуке.

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