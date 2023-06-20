Анна Седокова в нюдовом монокини блеснула мощными формами в Майами: аппетитные бедра выставила напоказ

Анна Седокова. Фото: соцсети звезды

Певица лишила поклонников дара речи.

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она стала одной популярной исполнительницей. Артистка строит карьеру, покинув группу «ВИА Гра». При этом имидж соблазнительной и привлекательной особы она сохранила. На публике певица зачастую щеголяет в откровенных нарядах. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства. 

На этот раз Анна проводит время с мужем Янисом Тиммой в Майами. Она то и дело делится пикантными кадрами. Певица решила позагорать, надев тугое монокини нюдового цвета. Она подчеркнула роскошные формы. Артистка продемонстрировала свои мощные бедра. Седокова даже наклонилась к камере, блесну своей «ложбинкой греха». 

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Поклонники были сражены. Многих Анна лишила дара речи. «Ну какая сочная», «Тут Кардашьян позавидует», «До чего фигура роскошная», «Глаза разбегаются», «Ну и что сказать? Нет слов», «Тимма не мог от такой уйти! Богиня», — стали писать в Сети.

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