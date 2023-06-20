Анна Седокова в нюдовом монокини блеснула мощными формами в Майами: аппетитные бедра выставила напоказ

Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она стала одной популярной исполнительницей. Артистка строит карьеру, покинув группу «ВИА Гра». При этом имидж соблазнительной и привлекательной особы она сохранила. На публике певица зачастую щеголяет в откровенных нарядах. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства.
На этот раз Анна проводит время с мужем Янисом Тиммой в Майами. Она то и дело делится пикантными кадрами. Певица решила позагорать, надев тугое монокини нюдового цвета. Она подчеркнула роскошные формы. Артистка продемонстрировала свои мощные бедра. Седокова даже наклонилась к камере, блесну своей «ложбинкой греха».
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Поклонники были сражены. Многих Анна лишила дара речи. «Ну какая сочная», «Тут Кардашьян позавидует», «До чего фигура роскошная», «Глаза разбегаются», «Ну и что сказать? Нет слов», «Тимма не мог от такой уйти! Богиня», — стали писать в Сети.