Анна Седокова в нюдовом монокини блеснула мощными формами в Майами: аппетитные бедра выставила напоказ

На этот раз Анна проводит время с мужем Янисом Тиммой в Майами. Она то и дело делится пикантными кадрами. Певица решила позагорать, надев тугое монокини нюдового цвета. Она подчеркнула роскошные формы. Артистка продемонстрировала свои мощные бедра. Седокова даже наклонилась к камере, блесну своей «ложбинкой греха».

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