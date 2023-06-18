Горячие кадры из Майами: Седокова в платье из лоскутов обнажила округлые прелести — белья не оказалось

Анна Седокова уже давно выступает на сцене. Она построила успешную сольную карьеру после ухода из группы «ВИА Гра». Артистка славится своей эффектной внешностью. В 40 лет она старается следить за фигурой. После третьих родов ей было сложно похудеть, но звезда каждый раз восхищает фанатов. Она любит носить смелые наряды, которые не скрывают ее форм.
Недавно Анна снова улетела в Майами. Она воссоединилась с мужем Янисом Тиммой. Певица теперь все чаще предстает в пляжных образах. На этот раз она выложила горячее селфи. Артистка позировала в оранжевом платье из лоскутов. Она оголила грудь и другие прелести, не надев нижнее белье. Седокова засветила белые следы после загара на интимных местах.
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Анна Седокова. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что Анна лишила их дара речи. Одни ее осыпали комплиментами, а другие посчитали образ слишком откровенным. «Какая горячая штучка», «Ох, вот это наряд», «Ваши формы будоражат», «До чего сочная», «Ой, прям так», «Яниса дразните?», «Перед такой никто не устоит», «Тряпочки нацепила», — стали писать в Сети.