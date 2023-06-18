Виктория Боня в лосинах в облипку и кроп-топе козырнула фигурой «восьмеркой»: есть на что посмотреть

17 июня Боня решила приехать в Москву на бьюти-процедуры. Она запечатлелась на кухне в своей квартире. Телеведущая позировала в кроп-топе и лосинах цвета Барби. Она показала тонкую талию и пышные бедра, козырнув фигурой «восьмеркой». Виктория также обнажила плоский живот. Она сделала нюдовый макияж и надела бейсболку.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».