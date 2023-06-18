Виктория Боня в лосинах в облипку и кроп-топе козырнула фигурой «восьмеркой»: есть на что посмотреть

Виктория Боня уже много лет строит карьеру. Она уехала в Монако, но ведет передачи и участвует в фотосессиях в России. Светская львица растит дочку Анджелину. Порой ее можно увидеть на кинофестивалях. В свои 43 года она не перестает держать себя в форме. То и дело звезда облачается в смелые наряды, подчеркивая достоинства фигуры.
17 июня Боня решила приехать в Москву на бьюти-процедуры. Она запечатлелась на кухне в своей квартире. Телеведущая позировала в кроп-топе и лосинах цвета Барби. Она показала тонкую талию и пышные бедра, козырнув фигурой «восьмеркой». Виктория также обнажила плоский живот. Она сделала нюдовый макияж и надела бейсболку.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились нарядом звезды. Многие сравнили ее с куклой Барби. Виктория получила массу комплиментов. «На красивом теле любой цвет красиво смотрится», «На таких формах сидит шикарно», «Модный цвет», «Ну кукла», — стали писать в Сети.