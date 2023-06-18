Нева догнала брата по росту: Водянова со старшими детьми отметилась в Берлине — никакого макияж, морщинки проступают

Наталья Водянова уже много лет является частью модной индустрии. Она участвовала в показах у именитых дизайнеров. В 41 год модель продолжает участвовать в фотосессиях и дефиле. При этом она воспитывает детей: сыновей Максима и Романа от Антуана Арно, а также дочку Неву и сына Виктора от Джастина Портамана. Старший сын звезды Лукас уже живет самостоятельно в США.
Недавно Водянова отметилась на показе во Флоренции. Она провела время в светской тусовке. А 17 июня модель отметилась в Берлине. Она приехала туда со старшими детьми и друзьями. На снимке Нева предстала в рваных джинсах и футболке. Она догнала по росту Лукаса, который был самым высоким из детей Натальи. А парень отрастил волосы до плеч.
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Лукас и Нева Портман. Фото: соцсети
Также в Сети появилось фото Водяновой. Она была в наряде лимонного цвета с золотыми пуговицами. Водянова была без макияжа, поэтому не скрыла морщинки на лбу. Она насладилась прогулкой с друзьями. Поклонники отметили, что ее дети быстро повзрослели. Другие не ожидали увидеть, что модель без ретуши уже выглядит не так молодо, как раньше.
Наталья Водянова с друзьями. Фото: соцсети