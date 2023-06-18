Нева догнала брата по росту: Водянова со старшими детьми отметилась в Берлине — никакого макияж, морщинки проступают

Недавно Водянова отметилась на показе во Флоренции. Она провела время в светской тусовке. А 17 июня модель отметилась в Берлине. Она приехала туда со старшими детьми и друзьями. На снимке Нева предстала в рваных джинсах и футболке. Она догнала по росту Лукаса, который был самым высоким из детей Натальи. А парень отрастил волосы до плеч.

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