Ирина Шейк в прозрачной юбке повернулась упругим тылом: стринги впились в шаровидную «сдобу»

Ирина Шейк уже много лет строит карьеру. Она стала одной из самых известных моделей в мире. Уже длительное время брюнетка живет в Нью-Йорке. Ее можно увидеть на прогулке с дочкой Леей или на вечеринке с друзьями. А этим летом модель блистает на показах в Италии. Она то и дело предстает в дерзких образах на публике. В 37 лет звезда держит себя в форме.
На этот раз Ирина поделилась новым фото. Ее подловили во время прогулки в пикантном наряде. Она была в прозрачной юбке макси. Модель повернулась к камере спиной, оголив свой тыл. Черные стринги впились в ягодицы, обрамив их. Она продемонстрировала свои мощные бедра во всей красе. Футболка и кепка дополняли лук.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие были лишены дара речи. «Ого, вот так ходите?», «Ну такие формы скрывать нельзя», «И тут просто отвисла челюсть», «Как же это красиво», «Орех мощный», «Смотрится впечатляюще», «Слов нет, только слюнки», — стали писать в Сети.