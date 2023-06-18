Ирина Шейк в прозрачной юбке повернулась упругим тылом: стринги впились в шаровидную «сдобу»

На этот раз Ирина поделилась новым фото. Ее подловили во время прогулки в пикантном наряде. Она была в прозрачной юбке макси. Модель повернулась к камере спиной, оголив свой тыл. Черные стринги впились в ягодицы, обрамив их. Она продемонстрировала свои мощные бедра во всей красе. Футболка и кепка дополняли лук.

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