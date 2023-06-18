«Как белая голубка»: постройневшая Пегова в струящемся платье с рукавами-фонариками сразила поклонников

На этот раз Пегова приехала в Плес. Она там проводит свой отпуск. На днях актриса купалась в речке и загорала. А теперь она щегольнула в белоснежном платье макси с пышными рукавами-фонариками. Наряд с открытой спиной выгодно скрыл изъяны фигуры. Образ дополнили модные в этом сезоне балетки. Ирина смотрела вдаль, а ветер развивал ее волосы.

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