«Как белая голубка»: постройневшая Пегова в струящемся платье с рукавами-фонариками сразила поклонников

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она стала известной, снявшись в картинах «Адмиралъ» и «Акушерка», а также она играет в театре. Актриса обладала пышными формами и это не мешало ей проявлять себя на льду и в танцах. Но за последние два года она похудела.Теперь звезда все чаще носит более смелые наряды.
На этот раз Пегова приехала в Плес. Она там проводит свой отпуск. На днях актриса купалась в речке и загорала. А теперь она щегольнула в белоснежном платье макси с пышными рукавами-фонариками. Наряд с открытой спиной выгодно скрыл изъяны фигуры. Образ дополнили модные в этом сезоне балетки. Ирина смотрела вдаль, а ветер развивал ее волосы.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Отчего люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы?» – написала звезда.
Пегова восхитила поклонников. Они стали писать ей сотни комплиментов. «Ирина, ангел в белом платье, смотря на вас, хочется летать... Красивая, счастливая», «Сразу в голове зазвучала песня: Сильная, смелая, как лебедь белая», «Какое платье боже! Вы в нем как белая голубка», «Да где ж вы берете то эти платья! Ну, прелесть и зависть одновременно!» — написали подписчики.