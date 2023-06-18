Это мама двоих детей! Шубская в просвечивающей тунике засветила свои идеальные формы: весь пляж залюбовался фигуркой

Анастасия Шубская раньше строила карьеру актрисы, но после свадьбы с Александром Овечкиным она посвятила себя семье. Дочка Веры Глаголевой живет в США, но часто приезжает в Россию. Она родила хоккеисту двух сыновей: Сергей и Илью. Теперь пара мечтает о дочке. Недавно они устроили отпуск, уехав отдыхать в Турцию с детьми.
На этот раз Шубская поделилась пляжными кадрами. Она щегольнула в просвечивающей золотистой тунике. Летящей походкой жена хоккеиста шла по мостику. Она засветила свой упругий тыл и длинные ножки. Анастасия продемонстрировала свои точеные формы, стоя под палящим солнцем. В руках у нее была сумка-конферт, а волосы она собрала в пучок.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Овечкина. Многие отметили, что она сразила их своими модельными формами. «Как это красиво», «Словно Афродита», «Ой, видно, что в купальнике», «Надо же быть такой стройной», «Словно и не рожала», «До чего роскошные формы», «Все пустили слюнки», — стали писать подписчики.