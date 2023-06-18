Это мама двоих детей! Шубская в просвечивающей тунике засветила свои идеальные формы: весь пляж залюбовался фигуркой

На этот раз Шубская поделилась пляжными кадрами. Она щегольнула в просвечивающей золотистой тунике. Летящей походкой жена хоккеиста шла по мостику. Она засветила свой упругий тыл и длинные ножки. Анастасия продемонстрировала свои точеные формы, стоя под палящим солнцем. В руках у нее была сумка-конферт, а волосы она собрала в пучок.

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