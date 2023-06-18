Без кольца гуляет по Нью-Йорку: Алсу в модной косухе и кедах предстала на улицах американского города

Алсу уже много лет выступает на публике. Она прославилась, когда была совсем юной. Певица частая гостья на концертах и премиях. Она продолжает строить карьеру, но при этом заботится о семье: дочках Сафине и Микелле, а также сыне Рафаэле. Но недавно артистка улетела в США. Многих удивило, что она больше не носит обручальное кольцо.
На этот раз Алсу решила поделиться новыми кадрами. Она гуляла по Нью-Йорку в джинсах на резинке и модной косухе. Образ в молодежном стиле дополняли кеды. 39-летняя певица подчеркнула свои тонкие щиколотки. А вот на ее пальце не было кольца. По всей видимости, артистка отдыхает без мужа Яна Абрамова. Поклонники подозревают, что между ними могла случиться размолвка.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«Состояние души империи», – написала звезда.
Фанаты восхитились тем, как выглядит Алсу. «Самая женственная и красивая всегда. Я так думала в 13 лет и пишу это же через 20 лет», «Я вами восхищаюсь — женственная, обаятельная», «Ну словно 18 лет», «А где кольцо?», «Почему без мужа?» — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды