Без кольца гуляет по Нью-Йорку: Алсу в модной косухе и кедах предстала на улицах американского города

На этот раз Алсу решила поделиться новыми кадрами. Она гуляла по Нью-Йорку в джинсах на резинке и модной косухе. Образ в молодежном стиле дополняли кеды. 39-летняя певица подчеркнула свои тонкие щиколотки. А вот на ее пальце не было кольца. По всей видимости, артистка отдыхает без мужа Яна Абрамова. Поклонники подозревают, что между ними могла случиться размолвка.

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