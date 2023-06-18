Наталья Рудова в «золотом» бикини козырнула своей манкой фигурой на пляже: упругие прелести на прожарке

На фото Рудова предстала в золотистом купальнике с пайетками. Она сидела на пляже в позе «лотоса». Актриса обнажила плоский живот и упругую грудь. Мини-бикини переливалось на солнце. Блондинка рукой прикрыла сокровенное. Наталья с улыбкой позировала перед камерой.

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