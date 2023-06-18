Наталья Рудова в «золотом» бикини козырнула своей манкой фигурой на пляже: упругие прелести на прожарке

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она снялась в таких картинах, как «Татьянин день» и «Бихэппи». И в свои 39 лет блондинка продолжает сниматься в новых проектах. Она обладает стройной фигурой, которую предпочитает подчеркивать. Актриса носит крохотные платья и тугие топики. Но на этот раз звезда решила показать, как выглядела в 2016 году.
На фото Рудова предстала в золотистом купальнике с пайетками. Она сидела на пляже в позе «лотоса». Актриса обнажила плоский живот и упругую грудь. Мини-бикини переливалось на солнце. Блондинка рукой прикрыла сокровенное. Наталья с улыбкой позировала перед камерой.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядела Рудова. А многие отметили, что за минувшие годы она нисколько не изменилась. «Хорошенькая», «Фигурка сейчас даже сочнее», «Просто роскошная», «Вы молодильные яблоки выращиваете? Вообще не меняетесь», — стали писать в Сети.