Бузова в переливающемся комбинезоне блеснула своей «ложбинкой греха»: засмущала Баскова и Костюшкина

15 июня Ольга отправилась на премию Music Box. Она козырнула своими прелестями на красной дорожке. Платье с корсетом и пышной юбкой позволило ей скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. А для выступления артистка облачилась в переливающийся комбинезон.

Она надела его на голое тело, отказавшись от лифчика. К Бузовой прильнул Николай Басков, а также обнял Стас Костюшкин, сверкнув «ложбинкой греха». Они стали решать, кто первый пойдет на сцену. Смущенный «золотой голос страны» пригрозил пальчиком звезда, которая рвалась пойти без очереди.

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