Бузова в переливающемся комбинезоне блеснула своей «ложбинкой греха»: засмущала Баскова и Костюшкина

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных персон в России. Больше 20 миллионов человек следят за жизнь телеведущей. Она старается всегда выглядеть безупречно. В 37 лет артистка не боится щеголять в смелых нарядах, но иногда сталкивается с критикой.
15 июня Ольга отправилась на премию Music Box. Она козырнула своими прелестями на красной дорожке. Платье с корсетом и пышной юбкой позволило ей скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. А для выступления артистка облачилась в переливающийся комбинезон.
Она надела его на голое тело, отказавшись от лифчика. К Бузовой прильнул Николай Басков, а также обнял Стас Костюшкин, сверкнув «ложбинкой греха». Они стали решать, кто первый пойдет на сцену. Смущенный «золотой голос страны» пригрозил пальчиком звезда, которая рвалась пойти без очереди.
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Поклонники были восхищены ее нарядом. Многие заметили, что Ольга засмущала коллег. «Ну видно даже животик», «Николай так улыбается, прям смущен», «Она всех мужчин там очаровала», «А руки у Коли так и тянутся», — стали писать в подписчики.